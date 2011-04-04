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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1723172417251726

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Прошу допомоги клубу.
Карткою якого банку в ГРН найвигідніше РОЗРАХОВУВАТИСЯ в Ізраілі?
Друге питання - навигідніше ЗНЯТИ в шекелях з якої української картки (і де, тобто банкомати/банки)? Є декілька банків і картки в грн та валюті (дол/євро). Вал. картки пусті, власник там. І варіанти поповнення їх не дуже прості.
Дякую за практичні поради.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:01

  Alien написав:
  la9 написав:
  la9 написав:Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД ?
быстрее самому проверить.

Карт много. Кто там показывает?

Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
аналогічно Укрсиб.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11

  Alien написав: задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини.
Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
А є у когось інфа, які банки так стукають про своїх клієнтів :?:
Мені останні роки на подібні мої запитання у відділеннях різних банків- всі вони відповідали, що вони :twisted: "нікому" й "нічого" (окрім типу як "за рішенням суду") , і навіть, конкретно соцзахист в них йде лісом
flysoulfly
 
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