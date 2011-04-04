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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 лип, 2023 22:03
Прошу допомоги клубу.
Карткою якого банку в ГРН найвигідніше РОЗРАХОВУВАТИСЯ в Ізраілі?
Друге питання - навигідніше ЗНЯТИ в шекелях з якої української картки (і де, тобто банкомати/банки)? Є декілька банків і картки в грн та валюті (дол/євро). Вал. картки пусті, власник там. І варіанти поповнення їх не дуже прості.
Дякую за практичні поради.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 09:01
Alien написав: la9 написав: la9 написав:
Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД ?
быстрее самому проверить.
Карт много. Кто там показывает?
Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
аналогічно Укрсиб.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11
Alien написав:
задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини.
Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
А є у когось інфа, які банки так стукають про своїх клієнтів
Мені останні роки на подібні мої запитання у відділеннях різних банків- всі вони відповідали, що вони
"нікому" й "нічого" (окрім типу як "за рішенням суду") , і навіть, конкретно соцзахист в них йде лісом
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flysoulfly
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