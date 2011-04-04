RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1723172417251726

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Прошу допомоги клубу.
Карткою якого банку в ГРН найвигідніше РОЗРАХОВУВАТИСЯ в Ізраілі?
Друге питання - навигідніше ЗНЯТИ в шекелях з якої української картки (і де, тобто банкомати/банки)? Є декілька банків і картки в грн та валюті (дол/євро). Вал. картки пусті, власник там. І варіанти поповнення їх не дуже прості.
Дякую за практичні поради.
alibob
 
Повідомлень: 447
З нами з: 31.01.18
Подякував: 167 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:01

  Alien написав:
  la9 написав:
  la9 написав:Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД ?
быстрее самому проверить.

Карт много. Кто там показывает?

Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
аналогічно Укрсиб.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 963 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11

  Alien написав: задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини.
Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
А є у когось інфа, які саме банки так стукають про своїх клієнтів :?:
Мені останні роки на подібні мої запитання у відділеннях різних банків- всі вони відповідали, що вони :twisted: "нікому" й "нічого" (окрім типу як "за рішенням суду") , і навіть, конкретно соцзахист в них йде лісом
flysoulfly
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 963 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 10:58

flysoulfly
краще було б для початку почитати на якій підставі соцслужби взагалі звертаються до банків. тоді буде зрозуміло можуть банки відмовитися розкрити таємницю чи ні.
mephala
 
Повідомлень: 8493
З нами з: 07.04.14
Подякував: 287 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:58

Звертаються не соцслужби, а Міністерство фінансів - централізовано до головних офісів банків. Так що відділення можуть просто не знати про такі запити і яка інфа надається. І банки надають таку інформацію, якщо є запит, не можуть не надавати, будь-який банк без виключення. Питання лише в тому, чи запитає Мінфін і коли. Кілька знайомих вже так попало, начебто ну звідки у соцзахисту відомості, і відділення по місту нічого не давали... а воно от як виходить.
Oberon
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.09.20
Подякував: 105 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 12:00

Підстава проста -ЗУ Про банки і банківську діяльність. Мінфін має право отримувати інформацію щодо банківських рахунків/електронних гаманців фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці і залишки за такими рахунками/електронними гаманцями на визначену дату або за конкретний проміжок часу.
А питання взаємодії Мінфіну з соцзахистом - справа техніки, все ж в електронній формі.
Oberon
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.09.20
Подякував: 105 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1723172417251726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 244667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32280
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8699)
17.07.2023 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.