|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 лип, 2023 22:03
Прошу допомоги клубу.
Карткою якого банку в ГРН найвигідніше РОЗРАХОВУВАТИСЯ в Ізраілі?
Друге питання - навигідніше ЗНЯТИ в шекелях з якої української картки (і де, тобто банкомати/банки)? Є декілька банків і картки в грн та валюті (дол/євро). Вал. картки пусті, власник там. І варіанти поповнення їх не дуже прості.
Дякую за практичні поради.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:01
Alien написав: la9 написав: la9 написав:
Может, кто-то знает МСС код в магазине "Українська броня" в Киеве на Южном ЖД ?
быстрее самому проверить.
Карт много. Кто там показывает?
Сенс з 0 та запитати підтримку про МСС, або БВР з 0 та подивитись додаток
аналогічно Укрсиб.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 964 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:11
Alien написав:
задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини.
Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
А є у когось інфа, які саме банки так стукають про своїх клієнтів
Мені останні роки на подібні мої запитання у відділеннях різних банків- всі вони відповідали, що вони
"нікому" й "нічого" (окрім типу як "за рішенням суду") , і навіть, конкретно соцзахист в них йде лісом
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 964 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 10:58
flysoulfly
краще було б для початку почитати на якій підставі соцслужби взагалі звертаються до банків. тоді буде зрозуміло можуть банки відмовитися розкрити таємницю чи ні.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8493
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 11:58
Звертаються не соцслужби, а Міністерство фінансів - централізовано до головних офісів банків. Так що відділення можуть просто не знати про такі запити і яка інфа надається. І банки надають таку інформацію, якщо є запит, не можуть не надавати, будь-який банк без виключення. Питання лише в тому, чи запитає Мінфін і коли. Кілька знайомих вже так попало, начебто ну звідки у соцзахисту відомості, і відділення по місту нічого не давали... а воно от як виходить.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 12:00
Підстава проста -ЗУ Про банки і банківську діяльність. Мінфін має право отримувати інформацію щодо банківських рахунків/електронних гаманців фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці і залишки за такими рахунками/електронними гаманцями на визначену дату або за конкретний проміжок часу.
А питання взаємодії Мінфіну з соцзахистом - справа техніки, все ж в електронній формі.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 13:22
Oberon написав:
Звертаються не соцслужби, а Міністерство фінансів - централізовано до головних офісів банків Кілька знайомих вже так попало, начебто ну звідки у соцзахисту відомості, і відділення по місту нічого не давали...
а які саме то були банки, не знаєте? бо виходить, що Мінфін звертався не до всіх банків
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 964 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:37
flysoulfly
Було з пумбом, приватом, Сенсом.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|244674
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|102014
|
|
|18
|32280
|
|