Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Прошу допомоги клубу. Карткою якого банку в ГРН найвигідніше РОЗРАХОВУВАТИСЯ в Ізраілі? Друге питання - навигідніше ЗНЯТИ в шекелях з якої української картки (і де, тобто банкомати/банки)? Є декілька банків і картки в грн та валюті (дол/євро). Вал. картки пусті, власник там. І варіанти поповнення їх не дуже прості. Дякую за практичні поради.
Alien написав: задайте ваше питання отримувачам субсидій яких років 3-4 тому теж почали позбавляти грошових виплат саме з цієї ж причини. Тут справа в тому що сама БТ не означає що ніхто ніколи її не отримає. Річ у тому що законом передбачено як саме поняття банківської таємниці так і порядок її розкриття перед тими органами яким дано право на її отримання за законом. Ось саме тому бт по отримувачам впо і буде розрита на вимогу органів соціального захисту (вірніше того органу якому вони підпорядковані). І все закон про бт дотримано.
А є у когось інфа, які саме банки так стукають про своїх клієнтів Мені останні роки на подібні мої запитання у відділеннях різних банків- всі вони відповідали, що вони "нікому" й "нічого" (окрім типу як "за рішенням суду") , і навіть, конкретно соцзахист в них йде лісом
Звертаються не соцслужби, а Міністерство фінансів - централізовано до головних офісів банків. Так що відділення можуть просто не знати про такі запити і яка інфа надається. І банки надають таку інформацію, якщо є запит, не можуть не надавати, будь-який банк без виключення. Питання лише в тому, чи запитає Мінфін і коли. Кілька знайомих вже так попало, начебто ну звідки у соцзахисту відомості, і відділення по місту нічого не давали... а воно от як виходить.
Підстава проста -ЗУ Про банки і банківську діяльність. Мінфін має право отримувати інформацію щодо банківських рахунків/електронних гаманців фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків/електронних гаманців та/або зарахування на рахунки/електронні гаманці і залишки за такими рахунками/електронними гаманцями на визначену дату або за конкретний проміжок часу. А питання взаємодії Мінфіну з соцзахистом - справа техніки, все ж в електронній формі.