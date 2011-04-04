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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1724172517261727

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:27

???

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
sens
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sens , айбокс банк
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:47

ВА вже більше трьох місяців

  Hotab написав:sens , айбокс банк

⏺БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмивання майже 5 млрд грн.

До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

По інформації ЗМІ, мова йде про IBOX BANK.
sens
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