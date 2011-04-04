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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:27
СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
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sens
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:29
sens , айбокс банк
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Hotab
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:47
Hotab написав:sens
, айбокс банк
⏺БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмивання майже 5 млрд грн.
До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.
По інформації ЗМІ, мова йде про IBOX BANK.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 06:15
Какую карту взять для снятия налички без комиссии?
Кроме пумбы и сенса....
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Додано: Чет 20 лип, 2023 07:58
sens написав:
Нащо було згадувати про це? Він яким чином до банків має значення??
Він власник збанкрутілих VAB та фін.ініціативи і один з найбільших боржників:
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Ой+
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:06
Ой+ написав: sens написав:
Нащо було згадувати про це? Він яким чином до банків має значення??
Він власник збанкрутілих VAB та фін.ініціативи і один з найбільших боржників:
Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід
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sens
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