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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1724172517261727

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:27

???

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.

При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
sens
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sens , айбокс банк
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:47

ВА вже більше трьох місяців

  Hotab написав:sens , айбокс банк

⏺БЕБ повідомило про підозру топменеджменту та співвласниці банку за відмивання майже 5 млрд грн.

До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

По інформації ЗМІ, мова йде про IBOX BANK.
sens
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Какую карту взять для снятия налички без комиссии?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 07:58

  sens написав:
  Shaman написав:чекаємо на банкрутство ще одного українського агрохолдінгу?
чи лише на банкрутство власника?

Беглого Олега Бахматюка обязали выплатить НБУ 1,8 млрд гривен

Нащо було згадувати про це? Він яким чином до банків має значення??

Він власник збанкрутілих VAB та фін.ініціативи і один з найбільших боржників:
Колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярди гривень. https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653765/
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:06

  Ой+ написав:
  sens написав:
  Shaman написав:чекаємо на банкрутство ще одного українського агрохолдінгу?
чи лише на банкрутство власника?

Беглого Олега Бахматюка обязали выплатить НБУ 1,8 млрд гривен

Нащо було згадувати про це? Він яким чином до банків має значення??

Він власник збанкрутілих VAB та фін.ініціативи і один з найбільших боржників:
Колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярди гривень. https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653765/

Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід


А він теж був власником банку і вивів капітал через різні схеми?
Бахматюк кинув вкладників і тому про нього "пам'ятають"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:26

  DmitryZP написав:
  sens написав:Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід


А він теж був власником банку і вивів капітал через різні схеми?
Бахматюк кинув вкладників і тому про нього "пам'ятають"

Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.

А це якраз була би добра річ добитись повернення чималих коштів, що витрачені державою (всіма нами) та і справедливість має бути, бо коли вкладники не могли отримати своїх знецінених коштів, а потім повтрачали на курсі (долар порахували по 15 при реальному коло 30), Бахматюк собі насолоджувався мільярдерським життям без обмежень.
Ой+
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