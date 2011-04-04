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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:48
sens написав:
Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.
Веспасіан?!!
Не впізнав у гримі...
Давайте, всеж, не відкидати моралі. Квестора на вас нема
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:06
sens написав:
Не треба писати про справедливість,тим паче про гроші - ви ще напишіть що всім все навпіл
Ніякого навпіл - нехай повертає все що зобов'язувався повернути, хоча підозрюю велику частину з його боргів перед Україною тілом понад 1 млрд $ вже давно нема. Він розпустив не тільки гроші вкладників, частину рефінансу, ще і позики в інших банках. Взагалі по вабі і Фі є відповідні гілки і там багато чого цікавого. Я пам'ятаю скільки пенсіонерів, що спочатку не могли зняти свої кревні, а потім значну частину їх і втратило виходило під ваб, а Бахматюк собі мільярдерив на всю котушку.
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