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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1725172617271728

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:48

  sens написав:Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.


Веспасіан?!!

Не впізнав у гримі...

Давайте, всеж, не відкидати моралі. Квестора на вас нема :evil:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Не треба писати про справедливість,тим паче про гроші - ви ще напишіть що всім все навпіл

Ніякого навпіл - нехай повертає все що зобов'язувався повернути, хоча підозрюю велику частину з його боргів перед Україною тілом понад 1 млрд $ вже давно нема. Він розпустив не тільки гроші вкладників, частину рефінансу, ще і позики в інших банках. Взагалі по вабі і Фі є відповідні гілки і там багато чого цікавого. Я пам'ятаю скільки пенсіонерів, що спочатку не могли зняти свої кревні, а потім значну частину їх і втратило виходило під ваб, а Бахматюк собі мільярдерив на всю котушку.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:26

  Очкарик написав:
  sens написав:Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.


Веспасіан?!!

Не впізнав у гримі...

Давайте, всеж, не відкидати моралі. Квестора на вас нема :evil:

Добре,цитуйте всіх,хто ще з початку вкрав - Родовід хоча б
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Когда спрашивают, где искать справедливость, то вы не подскажите куда их посылать?
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:51

свіжий огляд депо-ставок від мінфіна

великі банки

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -19072023/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:10

  DmitryZP написав:
  sens написав:Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід


А він теж був власником банку і вивів капітал через різні схеми?
Бахматюк кинув вкладників і тому про нього "пам'ятають"

він кинув не лише вкладників, він кинув й державу в особі НБУ.

декому це сходить з рук, декому ні :D
Shaman
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