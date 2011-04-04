Веспасіан?!!
Не впізнав у гримі...
Давайте, всеж, не відкидати моралі. Квестора на вас нема
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:48
Додано: П'ят 21 лип, 2023 06:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Ніякого навпіл - нехай повертає все що зобов'язувався повернути, хоча підозрюю велику частину з його боргів перед Україною тілом понад 1 млрд $ вже давно нема. Він розпустив не тільки гроші вкладників, частину рефінансу, ще і позики в інших банках. Взагалі по вабі і Фі є відповідні гілки і там багато чого цікавого. Я пам'ятаю скільки пенсіонерів, що спочатку не могли зняти свої кревні, а потім значну частину їх і втратило виходило під ваб, а Бахматюк собі мільярдерив на всю котушку.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:26
Добре,цитуйте всіх,хто ще з початку вкрав - Родовід хоча б
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Когда спрашивают, где искать справедливость, то вы не подскажите куда их посылать?
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:51
свіжий огляд депо-ставок від мінфіна
великі банки
Додано: Суб 22 лип, 2023 15:10
він кинув не лише вкладників, він кинув й державу в особі НБУ.
декому це сходить з рук, декому ні
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