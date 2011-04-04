Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
sens написав:Не треба писати про справедливість,тим паче про гроші - ви ще напишіть що всім все навпіл
Ніякого навпіл - нехай повертає все що зобов'язувався повернути, хоча підозрюю велику частину з його боргів перед Україною тілом понад 1 млрд $ вже давно нема. Він розпустив не тільки гроші вкладників, частину рефінансу, ще і позики в інших банках. Взагалі по вабі і Фі є відповідні гілки і там багато чого цікавого. Я пам'ятаю скільки пенсіонерів, що спочатку не могли зняти свої кревні, а потім значну частину їх і втратило виходило під ваб, а Бахматюк собі мільярдерив на всю котушку.
sens написав:Банки не робочі. Ющенко ніхто не звинувачує за минулий досвід
А він теж був власником банку і вивів капітал через різні схеми? Бахматюк кинув вкладників і тому про нього "пам'ятають"
Йой,якщо все пам'ятати погане - для добрих речей не залишиться місця. Вважаю що має інтерес опікуватися лише діючими банками з існуючими власниками.
нагадаю, що є один існуючий банк, з якого колишні власники вкрали десь так 150 ярдів грн. тому приклади, коли з власників намагаються стягнути борги мають на меті в тому числі, щоб поточні власники не робили дурні вчинки
22.07.2023 р. Мінфін України та ФГВФО уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким Банк переходить у власність держави. Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні. https://bank.gov.ua/ua/news/all/dogovir ... ikom-banku