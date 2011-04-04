|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38
Amethyst написав: ТИХИЙ написав:
Банк переходить у власність держави
Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?
Окрім УБРР який ще банк в Україні змогли продати з рук Держави,тим паче під час військового стану
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13795
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|244703
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|102039
|
|
|18
|32293
|