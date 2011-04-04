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ТИХИЙ написав:22.07.2023 р. Мінфін України та ФГВФО уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "СЕНС БАНК", згідно з яким Банк переходить у власність держави. Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні. https://bank.gov.ua/ua/news/all/dogovir ... ikom-banku