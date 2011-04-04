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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38
Amethyst написав: ТИХИЙ написав:
Банк переходить у власність держави
Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?
Окрім УБРР який ще банк в Україні змогли продати з рук Держави,тим паче під час військового стану
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Додано: Суб 22 лип, 2023 23:21
greenozon написав:
після укргазу і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями
ІМХО як тільки порішають з іншими власниками які погрожували подати до суду - то покупець швидко знайдеться. підозрюю якби його вже не було а вся ця чехарда з націоналізацією за 1 грн просто вистава.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:19
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
Є ще на 10 днів
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