Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38
Amethyst написав: ТИХИЙ написав:
Банк переходить у власність держави
Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?
Окрім УБРР який ще банк в Україні змогли продати з рук Держави,тим паче під час військового стану
sens
Повідомлень: 13799
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
Додано: Суб 22 лип, 2023 23:21
greenozon написав:
після укргазу і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями
ІМХО як тільки порішають з іншими власниками які погрожували подати до суду - то покупець швидко знайдеться. підозрюю якби його вже не було а вся ця чехарда з націоналізацією за 1 грн просто вистава.
mephala
Повідомлень: 8517
З нами з: 07.04.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 973 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лип, 2023 17:19
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
1finanсier
Повідомлень: 618
З нами з: 02.09.19
Подякував: 221 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
Є ще на 10 днів
sens
Повідомлень: 13799
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лип, 2023 19:54
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya
від 100к 11%
novichok
Повідомлень: 3040
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 250 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лип, 2023 20:08
finanсier див.тут
станом на березень
бiльш актуальна iнфо в
табл.
mustbe (буде доступна трохи згодом)
FinTech
Повідомлень: 592
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 152 раз.
Профіль
15
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
253
244774
Пон 22 бер, 2021 21:04 Успіх
50
102122
18
32339