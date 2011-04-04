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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1726172717281729

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 199
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
11%
22
В жодному
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38

  Amethyst написав:
  ТИХИЙ написав:Банк переходить у власність держави

Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?

Окрім УБРР який ще банк в Україні змогли продати з рук Держави,тим паче під час військового стану
sens
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:21

  greenozon написав:після укргазу і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями :)


ІМХО як тільки порішають з іншими власниками які погрожували подати до суду - то покупець швидко знайдеться. підозрюю якби його вже не було а вся ця чехарда з націоналізацією за 1 грн просто вистава.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?

Є ще на 10 днів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:54

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?

https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya
від 100к 11%
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:08

finanсier
див.тут станом на березень
бiльш актуальна iнфо в табл. mustbe (буде доступна трохи згодом)
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 21:50

  Amethyst написав:
  ТИХИЙ написав:Банк переходить у власність держави

Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?

Із доступної інфо на сьогодні :roll:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:04

  greenozon написав:після укргазу і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями :)

ПАТ АК "УКРГАЗБАНК", що позиціонують як державний, юридично належить державі (в особі Мінфіна) на 94,94%. 5+% володіють 20 громадян України.
ТИХИЙ
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