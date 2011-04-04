Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38
Amethyst написав: ТИХИЙ написав:
Банк переходить у власність держави
Як думаєте, коли тепер продадуть цю банку у приватні руки?
Окрім УБРР який ще банк в Україні змогли продати з рук Держави,тим паче під час військового стану
sens
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Додано: Суб 22 лип, 2023 23:21
greenozon написав:
після укргазу і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями
ІМХО як тільки порішають з іншими власниками які погрожували подати до суду - то покупець швидко знайдеться. підозрюю якби його вже не було а вся ця чехарда з націоналізацією за 1 грн просто вистава.
mephala
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:19
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
1finanсier
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Додано: Нед 23 лип, 2023 19:07
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
Є ще на 10 днів
sens
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Додано: Нед 23 лип, 2023 19:54
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya
від 100к 11%
novichok
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Додано: Нед 23 лип, 2023 20:08
finanсier див.тут
станом на березень
бiльш актуальна iнфо в
табл.
mustbe (буде доступна трохи згодом)
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Додано: Нед 23 лип, 2023 22:04
greenozon написав:
після
укргазу
і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями
ПАТ АК "УКРГАЗБАНК", що позиціонують як державний, юридично належить державі (в особі Мінфіна) на 94,94%. 5+% володіють 20 громадян України.
ТИХИЙ
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Додано: Пон 24 лип, 2023 00:23
ТИХИЙ написав: greenozon написав:
після
укргазу
і ексіму які готують на продаж вже десятиліттями
ПАТ АК "УКРГАЗБАНК", що позиціонують як державний, юридично належить державі (в особі Мінфіна) на 94,94%. 5+% володіють 20 громадян України.
Ці 20 громадян мають хоч якийсь вплив на прийняття рішень у банку?
reef
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:19
Строкате ДНК «Альфа-Банку»: від королівського банку Австро-Угорщини до останнього мільярду Фрідмана.
Владислав Рашкован розповідає детальну історію націоналізованого «Сенс Банку»
https://forbes.ua/money/yaka-istoriya-s ... 2023-14979
greenozon
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