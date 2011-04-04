Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:53
1finanсier написав:
Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?
тут можна позиряти
https://tabfin.pp.ua/pdf/deposit/19-06-2023.pdf
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:29
Вітаю. Прийшли платіжки з податкової на оплату нерухомого майна відмінного від земельної ділянки (гараж). Прошу порадити, як краще оплатити? Може без коміса і ще і з кешбеком?
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