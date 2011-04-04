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valya написав:Вітаю. Прийшли платіжки з податкової на оплату нерухомого майна відмінного від земельної ділянки (гараж). Прошу порадити, як краще оплатити? Може без коміса і ще і з кешбеком? Подякую
Тут або безкоштовно і без кешбеку, або з комісом і кешбеком (який не перекриє коміс). В першому випадку - це моня. Сплата податків без комісу навіть за кредитні. За кешбеком - це до востоку (може ще Юнекс - але не певен), але сам платіж треба буде платити через агрегатори на кшталт портмоне, ізіпей і т.п. А там коміс. Коміс > кешбеку. За схожих обставин інший податок я сплатив монею