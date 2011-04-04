тут можна позиряти
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:53
тут можна позиряти
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Вітаю. Прийшли платіжки з податкової на оплату нерухомого майна відмінного від земельної ділянки (гараж). Прошу порадити, як краще оплатити? Може без коміса і ще і з кешбеком? Подякую
Додано: Пон 24 лип, 2023 19:55
Тут або безкоштовно і без кешбеку, або з комісом і кешбеком (який не перекриє коміс). В першому випадку - це моня. Сплата податків без комісу навіть за кредитні. За кешбеком - це до востоку (може ще Юнекс - але не певен), але сам платіж треба буде платити через агрегатори на кшталт портмоне, ізіпей і т.п. А там коміс. Коміс > кешбеку. За схожих обставин інший податок я сплатив монею
Додано: Пон 24 лип, 2023 22:25
Всем привет. Почему некоторые банки времен 2015-2017 годов всё ещё в процессе ликвидации? Ещё не все забрали свои вклады оттуда?
Додано: Пон 24 лип, 2023 22:48
Додано: Вів 25 лип, 2023 01:21
Ліквідація не полягає суто у поверненні вкладів - це лише крихітна частинка процесу. Якщо думаєте, що за місяць можна завершити усі суди та продати майно з балансу (у тому числі на окупованих територіях), то це не так.
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