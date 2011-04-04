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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1727172817291730

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 200
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
12%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:53

  1finanсier написав:Панове, не підкажете, банки, де найвищі відсотки по вільним депо чи % на залишок по картам. Про Спорт та ІЗІ знаю. Також Сенс, а є ще десь по банкам 10, або 10+ ?


тут можна позиряти

https://tabfin.pp.ua/pdf/deposit/19-06-2023.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю. Прийшли платіжки з податкової на оплату нерухомого майна відмінного від земельної ділянки (гараж). Прошу порадити, як краще оплатити? Може без коміса і ще і з кешбеком? :D Подякую
valya
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:55

  valya написав:Вітаю. Прийшли платіжки з податкової на оплату нерухомого майна відмінного від земельної ділянки (гараж). Прошу порадити, як краще оплатити? Може без коміса і ще і з кешбеком? :D Подякую

Тут або безкоштовно і без кешбеку, або з комісом і кешбеком (який не перекриє коміс). В першому випадку - це моня. Сплата податків без комісу навіть за кредитні. За кешбеком - це до востоку (може ще Юнекс - але не певен), але сам платіж треба буде платити через агрегатори на кшталт портмоне, ізіпей і т.п. А там коміс. Коміс > кешбеку. За схожих обставин інший податок я сплатив монею
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:45

Alien
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:25

Всем привет. Почему некоторые банки времен 2015-2017 годов всё ещё в процессе ликвидации? Ещё не все забрали свои вклады оттуда?
null
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:48

  valya написав:Alien
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Портмоне
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:21

  null написав:Всем привет. Почему некоторые банки времен 2015-2017 годов всё ещё в процессе ликвидации? Ещё не все забрали свои вклады оттуда?

Ліквідація не полягає суто у поверненні вкладів - це лише крихітна частинка процесу. Якщо думаєте, що за місяць можна завершити усі суди та продати майно з балансу (у тому числі на окупованих територіях), то це не так.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:50

  klug написав:
  null написав:Всем привет. Почему некоторые банки времен 2015-2017 годов всё ещё в процессе ликвидации? Ещё не все забрали свои вклады оттуда?

Ліквідація не полягає суто у поверненні вкладів - це лише крихітна частинка процесу. Якщо думаєте, що за місяць можна завершити усі суди та продати майно з балансу (у тому числі на окупованих територіях), то це не так.

Так это может и десятилетиями длиться, пока банк всё не распродаст?
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:58

  Maximilian84 написав:Так это может и десятилетиями длиться, пока банк всё не распродаст?

Не банк, а фонд. А что мешает? Для судебного производства десятилетие - это миг. И что в этом такого страшного?
moveton
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