|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:05
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 791
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 09:33
lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13829
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:58
sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) -
ніякі (мабуть...)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 974 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|244847
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|102201
|
|
|18
|32385
|