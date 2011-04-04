|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:05
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 791
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 09:33
lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13831
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:58
sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) -
ніякі (мабуть...)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2341
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 12:41
flysoulfly написав: sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) -
ніякі (мабуть...)
Глобус та Сенс вичоркуємо
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13831
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:39
Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази
-
adamsmittttt
-
-
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:12
adamsmittttt написав:
Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази
Задача була не 3 денні,а 6-9-12 місяців,з бІльшою ставкою
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13831
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:28
Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
-
Sashulik
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 21.05.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:36
Sashulik написав:
Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
сенс - тільки єврова.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8516
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 975 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|244848
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|102201
|
|
|18
|32385
|
|