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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1728172917301731

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 200
Більше десяти
14%
27
Від п'яти до десяти
28%
55
В чотирьох
13%
25
В трьох
12%
23
В двох
13%
25
Користуюся одним
12%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:05

Re: Байки про банки і не тільки....

які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:33

  lincoln2 написав:які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..

Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:58

  sens написав:
  lincoln2 написав:які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..

Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) - :cry: ніякі (мабуть...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:41

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  lincoln2 написав:які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..

Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) - :cry: ніякі (мабуть...)

Глобус та Сенс вичоркуємо
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:12

  adamsmittttt написав:Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази

Задача була не 3 денні,а 6-9-12 місяців,з бІльшою ставкою
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:36

  Sashulik написав:Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI


сенс - тільки єврова.
mephala
 
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