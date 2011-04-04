Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:05
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
lincoln2
Повідомлень: 791
З нами з: 05.02.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 09:33
lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
sens
Повідомлень: 13831
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:58
sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) -
ніякі (мабуть...)
flysoulfly
Повідомлень: 2341
З нами з: 13.01.09
Подякував: 975 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 12:41
flysoulfly написав: sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
щоб і не під смішний % -
і більш ніж на 200% від стартової -
і ще й весь час депо (а не лише перший місяць) -
ніякі (мабуть...)
Глобус та Сенс вичоркуємо
sens
Повідомлень: 13831
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 13:39
Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази
adamsmittttt
Повідомлень: 1078
З нами з: 27.03.15
Подякував: 789 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:12
adamsmittttt написав:
Сенс триденні депо дозволяє поповнювати на суму більше початкової в рази
Задача була не 3 денні,а 6-9-12 місяців,з бІльшою ставкою
sens
Повідомлень: 13831
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:28
Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
Sashulik
Повідомлень: 700
З нами з: 21.05.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 14:36
Sashulik написав:
Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
сенс - тільки єврова.
mephala
Повідомлень: 8516
З нами з: 07.04.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 975 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:02
sens написав: lincoln2 написав:
які є міркування ( чи жирні пропозиції) набити стовпчиків ( поки ставка висока) на 9-12 міс загальний строк з метою поповнення їх через 2-3-6 міс..
Які банки дозволяють поповнення на суму більше від початкової
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
фокус на рядок №10 "Можливість поповнення"
greenozon
Повідомлень: 15328
З нами з: 01.06.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1459 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:25
Sashulik написав:
Вітаю шановні!
Дружина їде в Чорногорію, підкажіть якими картами там краще буде платити, валютними чи грн. Є карти Сенс банк, Моно, Приват, Укрсиб, IZI
Какая есть карта, такой и платите. Черногория летом - это страна, что бы тратить деньги и не считать копейки.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 6868
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 739 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
244848
Пон 22 бер, 2021 21:04 Успіх
50
102201
18
32385