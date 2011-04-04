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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 26 лип, 2023 17:13
Може хто стикався, як можна невеликі гроші з мінімальними комісіями до США відправляти?
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zuker1111
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:16
ну почалось...
Тася sms:"з 31.07. депоставки будуть знижені"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:01
Аккорд уже снизил на 2%
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:04
flysoulfly написав:
ну почалось...
Тася sms:"з 31.07. депоставки будуть знижені"
які підстави ?
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J
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