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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1729173017311732

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Може хто стикався, як можна невеликі гроші з мінімальними комісіями до США відправляти?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:16

ну почалось...
Тася sms:"з 31.07. депоставки будуть знижені"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:01

Аккорд уже снизил на 2%
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:04

  flysoulfly написав:ну почалось...
Тася sms:"з 31.07. депоставки будуть знижені"

які підстави ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:37

  Evgeny написав:Аккорд уже снизил на 2%

Глобус був першим
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:04

  sens написав:
  Evgeny написав:Аккорд уже снизил на 2%

Глобус був першим


учетную ставку хоть и снизили у банков же остался инструмент 25% на квартал?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:09

  mephala написав:
  sens написав:
  Evgeny написав:Аккорд уже снизил на 2%

Глобус був першим


учетную ставку хоть и снизили у банков же остался инструмент 25% на квартал?


Звичайно ні, депосертифікати на 3 м. == ставці, тобто теж 22%
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:03

свіжий огляд %%
натякають на різання депо-ставок

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-260723/
greenozon
 
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