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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49
emeta написав:
Кто пока ещё не дрогнул?
Кредит-днепр 3 мес. 20%
УБИБ 6 мес. 20,5%
беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
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Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
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la9
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Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48
la9 написав:
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
Ну восток дає...
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Alien
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