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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1730173117321733

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49

  emeta написав:Кто пока ещё не дрогнул?

Кредит-днепр 3 мес. 20%
УБИБ 6 мес. 20,5%
беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48

  la9 написав:Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?

Ну восток дає...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:35

Re: Байки про банки і не тільки....

ось як воно в інвестиціях буває...

Директор інвестфонду вбив ексбанкіра та спалив його тіло, - поліція

якийсь сюр
Shaman
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