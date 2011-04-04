беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48
Додано: Суб 29 лип, 2023 23:35
Re: Байки про банки і не тільки....
ось як воно в інвестиціях буває...
якийсь сюр
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