беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48
Додано: Суб 29 лип, 2023 23:35
Re: Байки про банки і не тільки....
ось як воно в інвестиціях буває...
якийсь сюр
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:14
Хтось користується «банк Кіпру»?
Які сценарії розумного користування? При огляді тарифів, побачив, що будь який «пук» коштує грошей. Особливо зняття готівки будь де крім безпосередньо банку Кіпру на самому Кіпрі. Може є якісь способи втрачати якнайменше?
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