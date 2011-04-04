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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1730173117321733

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49

  emeta написав:Кто пока ещё не дрогнул?

Кредит-днепр 3 мес. 20%
УБИБ 6 мес. 20,5%
беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48

  la9 написав:Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?

Ну восток дає...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:35

Re: Байки про банки і не тільки....

ось як воно в інвестиціях буває...

Директор інвестфонду вбив ексбанкіра та спалив його тіло, - поліція

якийсь сюр
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:14

Хтось користується «банк Кіпру»?
Які сценарії розумного користування? При огляді тарифів, побачив, що будь який «пук» коштує грошей. Особливо зняття готівки будь де крім безпосередньо банку Кіпру на самому Кіпрі. Може є якісь способи втрачати якнайменше?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36

  Hotab написав:Хтось користується «банк Кіпру»?
Які сценарії розумного користування? При огляді тарифів, побачив, що будь який «пук» коштує грошей. Особливо зняття готівки будь де крім безпосередньо банку Кіпру на самому Кіпрі. Може є якісь способи втрачати якнайменше?

А для чого він вам потрібен?
Investor_K
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