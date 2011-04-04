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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 06:49
emeta написав:
Кто пока ещё не дрогнул?
Кредит-днепр 3 мес. 20%
УБИБ 6 мес. 20,5%
беручи до уваги,в понеділок чекають на сюрприз тепер в усіх зменшення. Так ось знову про ОВДП
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Додано: Суб 29 лип, 2023 07:35
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
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la9
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Додано: Суб 29 лип, 2023 08:48
la9 написав:
Коллеги, кто даёт кешбек за оплату доставки Новой почты и покупку поездок в аппке Киев цифровой?
Ну восток дає...
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Додано: Суб 29 лип, 2023 23:35
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:14
Хтось користується «банк Кіпру»?
Які сценарії розумного користування? При огляді тарифів, побачив, що будь який «пук» коштує грошей. Особливо зняття готівки будь де крім безпосередньо банку Кіпру на самому Кіпрі. Може є якісь способи втрачати якнайменше?
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Hotab
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36
Hotab написав:
Хтось користується «банк Кіпру»?
Які сценарії розумного користування? При огляді тарифів, побачив, що будь який «пук» коштує грошей. Особливо зняття готівки будь де крім безпосередньо банку Кіпру на самому Кіпрі. Може є якісь способи втрачати якнайменше?
А для чого він вам потрібен?
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Investor_K
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:53
Investor_K , це не мій вибір. Так сталося.
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