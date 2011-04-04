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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1734173517361737>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 17:19

Raymond

Трудно сказать. Может набрались денег.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:19

  Evgeny написав:Raymond

Трудно сказать. Может набрались денег.


Набрались денег это шутка? Им походу всё....
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:25

  Alexkievukraine написав:Набрались денег это шутка? Им походу всё....

УБИБ держит единственный терминал в одесском СЦ МВД. Комис за попытку сдать вождение в три (или четыре?) раза больше, чем собсно стоимость экзамена. С таким золотым дном депозиты у них для души.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:52

  Evgeny написав:УБИБ опустил ставки в пол.
По гривне 3%

что случилось?
может на выход готовятся, такое тоже бывает, когда вдруг ставки идут резко вниз.
ага,
вроде, с % подобно и было ровно год назад у банка Січ (Помянем!)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Мені в понеділок депо забирати. Дотяне?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:25

  ihorsic написав:Мені в понеділок депо забирати. Дотяне?

Або так, або ні.
Третього не дано (закон Арістотеля)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:42

Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:59

Кассандра
Кредобанк "Правильная" в злотых, или любая другого банка в гривнах.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:02

Re: Байки про банки і не тільки....

в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:13

Diman даже більше, якщо поповнювати монобанк, то тре надсилати свій фінансовий номер. Інші номери тупо не сприймаються.
Goodman
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