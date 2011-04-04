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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 сер, 2023 17:19
Raymond
Трудно сказать. Может набрались денег.
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Evgeny
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:19
Evgeny написав:Raymond
Трудно сказать. Может набрались денег.
Набрались денег это шутка? Им походу всё....
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Alexkievukraine
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:25
Alexkievukraine написав:
Набрались денег это шутка? Им походу всё....
УБИБ держит единственный терминал в одесском СЦ МВД. Комис за попытку сдать вождение в три (или четыре?) раза больше, чем собсно стоимость экзамена. С таким золотым дном депозиты у них для души.
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moveton
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:52
Evgeny написав:
УБИБ опустил ставки в пол.
По гривне 3%
что случилось? может на выход готовятся
, такое тоже бывает, когда вдруг ставки идут резко вниз.
ага,
вроде, с % подобно и было ровно год назад у банка Січ (Помянем!)
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:12
Мені в понеділок депо забирати. Дотяне?
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ihorsic
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:25
ihorsic написав:
Мені в понеділок депо забирати. Дотяне?
Або так, або ні.
Третього не дано (закон Арістотеля)
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Investor_K
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:42
Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна
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Кассандра
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Додано: Чет 03 сер, 2023 22:59
Кассандра
Кредобанк "Правильная" в злотых, или любая другого банка в гривнах.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:02
в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
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Diman
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:13
Diman даже більше, якщо поповнювати монобанк, то тре надсилати свій фінансовий номер. Інші номери тупо не сприймаються.
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