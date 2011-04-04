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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 сер, 2023 23:13
Diman написав:в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
І не відправляють СМС і не дзвонять, там де надо ввести останні 4 цифри номера дзвінка. Шість терміналів обійшов. Тільки банківські термінали (Приват, Сенс, ), з втиканням карти вдалось поповнити. Може настроять....
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lel
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:14
lelто таке в ізіпеях, сіті24 - присилають смс
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Goodman
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:17
Журналисты
Diman написав:
в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
не обманули? Удивительно!
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moveton
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:48
moveton написав:
Журналисты
Diman написав:
в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
не обманули? Удивительно!
случайно!
по ошибке!
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:56
lel написав:
Тільки банківські термінали (Приват, Сенс, ), з втиканням карти вдалось поповнити. Може настроять....
Зачем их как-то ещё настраивать? Карта воткнута и подтверждена пином - плательщик известен, причём гораздо более полно, чем только его телефон. Суть же в идентификации плательщика, а не в номере телефона, как таковом.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:40
Кассандра написав:
Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна
Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.
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reef
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:45
reef написав:
Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.
Причём любителям максимизировать количество конвертаций тоже лучше долларовую, если она ТАСина
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moveton
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