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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1734173517361737

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Diman написав:в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к
І не відправляють СМС і не дзвонять, там де надо ввести останні 4 цифри номера дзвінка. Шість терміналів обійшов. Тільки банківські термінали (Приват, Сенс, ), з втиканням карти вдалось поповнити. Може настроять....
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:14

lelто таке в ізіпеях, сіті24 - присилають смс
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:17

  Diman написав:в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к

Журналисты не обманули? Удивительно!
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:48

  moveton написав:
  Diman написав:в терміналах почали питати номер тлф щоб відправити смс, навіть на сумах до 5000к

Журналисты не обманули? Удивительно!
случайно!
по ошибке!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:56

  lel написав:Тільки банківські термінали (Приват, Сенс, ), з втиканням карти вдалось поповнити. Може настроять....

Зачем их как-то ещё настраивать? Карта воткнута и подтверждена пином - плательщик известен, причём гораздо более полно, чем только его телефон. Суть же в идентификации плательщика, а не в номере телефона, как таковом.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:40

  Кассандра написав:Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна

Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:45

  reef написав:Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.

Причём любителям максимизировать количество конвертаций тоже лучше долларовую, если она ТАСина 8)
moveton
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