reef написав:Кассандра написав:Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна
Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.
например гривневая монобанка, оплата четко по курсу грн/злотый в приложении на момент оплаты и без всяких конвертаций)