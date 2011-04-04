RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1735173617371738

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:12

  reef написав:
  Кассандра написав:Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна

Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.


например гривневая монобанка, оплата четко по курсу грн/злотый в приложении на момент оплаты и без всяких конвертаций)
vsemka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.05.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:37

Свіжий депо-огляд
великі банки

потрошки починаємо розворот... :(


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-2082023/
greenozon
 
Повідомлень: 15365
З нами з: 01.06.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:23

Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг? Я спостерігаю дуже дивну флуктуацію за короткий проміжок часу і саме цей фактор видається найбільш ймовірним, але як БКІ могли б це відслідковувати я не уявляю.
klug
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:35

klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 19:43

  Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ

КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.
klug
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 19:47

  klug написав:
  Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ

КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.

Треба ще і враховувати, часовий лаг в 1..2 міс після погашення. Адже КІ оновлюється раз на 3...4 тижня, в самому кращому випадку (у Алки і Тасі).
Продовжуйте спостереження, але без запиту КІ (це може знизити рейтинг!), тільки рейтинг :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 1735173617371738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 245113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3047)
05.08.2023 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.