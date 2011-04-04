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Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг? Я спостерігаю дуже дивну флуктуацію за короткий проміжок часу і саме цей фактор видається найбільш ймовірним, але як БКІ могли б це відслідковувати я не уявляю.
Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ
КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.
Треба ще і враховувати, часовий лаг в 1..2 міс після погашення. Адже КІ оновлюється раз на 3...4 тижня, в самому кращому випадку (у Алки і Тасі). Продовжуйте спостереження, але без запиту КІ (це може знизити рейтинг!), тільки рейтинг