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Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг? Я спостерігаю дуже дивну флуктуацію за короткий проміжок часу і саме цей фактор видається найбільш ймовірним, але як БКІ могли б це відслідковувати я не уявляю.
Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ
КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.
Треба ще і враховувати, часовий лаг в 1..2 міс після погашення. Адже КІ оновлюється раз на 3...4 тижня, в самому кращому випадку (у Алки і Тасі). Продовжуйте спостереження, але без запиту КІ (це може знизити рейтинг!), тільки рейтинг
klug написав:Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг?
Помічав, що після першого витрачання приватівського КЛ на ОВДП КР за півтора місяця впав на 130 пунктів, потім після погашення віджив на 70 і тримався так з місяць, незважаючи, що знову його вигріб, тепер другий місяць знову пішов вниз, але не так стрімко як вперше. Правда націоналізований корезоїд нервується - присилає пуші, щоб не забув віддати.