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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1736173717381739>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:12

  reef написав:
  Кассандра написав:Коллеги, карты каких банков стоит на моменте брать в Польшу для расчётов? Едет дочь, в наличии есть карты: алла/сеня (грн, usd, eur), тася(грн, usd, eur), ощад (грн, usd, eur), аккорд (грн, usd, eur), а-банк (грн, usd, eur), приват(грн, usd) изи, спорт, моно дебетка, укр сиб - гривна

Для платежей лучше долларовую. Гривневая будет конвертироваться через доллар, то есть двойная конвертация.


например гривневая монобанка, оплата четко по курсу грн/злотый в приложении на момент оплаты и без всяких конвертаций)
vsemka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:37

Свіжий депо-огляд
великі банки

потрошки починаємо розворот... :(


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-2082023/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:23

Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг? Я спостерігаю дуже дивну флуктуацію за короткий проміжок часу і саме цей фактор видається найбільш ймовірним, але як БКІ могли б це відслідковувати я не уявляю.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:35

klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 19:43

  Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ

КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 19:47

  klug написав:
  Amethyst написав:klug, іноді, щоби щось купити з картки потрібно спочатку її загасити. От це -- саме погашення, і може покращити КІ

КР стояв як вкопаний 4 чи 5 місяців, і не реагував на жодні погашення. Аж тут, після глибокого вигрібання ліміту, один день різко донизу, а на інший - різко вгору, більше ніж був до того.

Треба ще і враховувати, часовий лаг в 1..2 міс після погашення. Адже КІ оновлюється раз на 3...4 тижня, в самому кращому випадку (у Алки і Тасі).
Продовжуйте спостереження, але без запиту КІ (це може знизити рейтинг!), тільки рейтинг :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Панове, а хтось помічав, щоб купівля ОВДП піднімала кредитний рейтинг?

Помічав, що після першого витрачання приватівського КЛ на ОВДП КР за півтора місяця впав на 130 пунктів, потім після погашення віджив на 70 і тримався так з місяць, незважаючи, що знову його вигріб, тепер другий місяць знову пішов вниз, але не так стрімко як вперше. Правда націоналізований корезоїд нервується - присилає пуші, щоб не забув віддати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:04

Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:37

  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.

з закордону шолі заходили в П24?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:40

  Amethyst написав:
  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.

з закордону шолі заходили в П24?

Ні, Київ
sonechko
 
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