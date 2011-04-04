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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 сер, 2023 15:45
sonechko написав:
Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію
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greenozon
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:07
greenozon написав: sonechko написав:
Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію
пройшли відеоідентифікацію навіть. В темі Юнекс повідомлення вже видалили.
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sonechko
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