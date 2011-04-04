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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1736173717381739

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:45

  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.


поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:07

  greenozon написав:
  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.


поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію

пройшли відеоідентифікацію навіть. В темі Юнекс повідомлення вже видалили.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:55

  sonechko написав:
  greenozon написав:
  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.


поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію

пройшли відеоідентифікацію навіть. В темі Юнекс повідомлення вже видалили.

ІМХО, то у вас щось особисте пульнуло з Приватом. Буває (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:56

  Amethyst написав:
  sonechko написав:
  greenozon написав:поговоріть із підтримкою, запитайте що за дикунство
вимагайте компенсацію

пройшли відеоідентифікацію навіть. В темі Юнекс повідомлення вже видалили.

ІМХО, то у вас щось особисте пульнуло з Приватом. Буває (

Та нічого, раніше Неокард був...без фанатизму ,до 10 к грн в міс.
Пи Си в платні ігри не граю, гроші на картку не збираю...пересічний громадянин)
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 01:20

  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.

Тоже самое.Правда сумма била чуть больше.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 09:02

Пумбу так нехіло НБУ штрафанув - https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 10:51

  greenozon написав:Пумбу так нехіло НБУ штрафанув - https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Банк с самым злобным в Украине финмоном? Он теперь будет справку на каждую входящую гривну требовать?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:38

  greenozon написав:Пумбу так нехіло НБУ штрафанув - https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Багато Леонідович задонатив через ПУМБ до фонду Притули
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:56

  greenozon написав:Пумбу так нехіло НБУ штрафанув - https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Наступний? Конкорд-то нафіга вони штрафували?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:53

klug така політика, вижати з банку все по грошах, потом хлопнути і забрати все майно.
Goodman
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