Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:46
moveton написав:
Банк с самым злобным в Украине финмоном? Он теперь будет справку на каждую входящую гривну требовать?
можливо там було два фінмони - для своїх та для чужих.
Shaman
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Додано: Сер 09 сер, 2023 08:27
Тим часом в Гамериці банки
штрафують
за надто безпечні месенджери.
klug
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:37
moveton написав:
Пумб
Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?
flysoulfly
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:39
Shaman написав:
можливо там було два фінмони - для своїх та для чужих.
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flysoulfly
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:09
Вадимка написав: sonechko написав:
Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
Тоже самое.Правда сумма била чуть больше.
С Юнексом все нормально, не под колпаком он?
Proofy
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Додано: Сер 09 сер, 2023 11:23
Proofy написав: Вадимка написав: sonechko написав:
Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
Тоже самое.Правда сумма била чуть больше.
С Юнексом все нормально, не под колпаком он?
>>>
см.здесь
FinTech
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