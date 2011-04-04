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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1737173817391740

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 22:46

  moveton написав:
  greenozon написав:Пумбу так нехіло НБУ штрафанув - https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Банк с самым злобным в Украине финмоном? Он теперь будет справку на каждую входящую гривну требовать?

можливо там було два фінмони - для своїх та для чужих.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:27

Тим часом в Гамериці банки штрафують за надто безпечні месенджери.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:37

  moveton написав:Пумб

Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:39

  Shaman написав:можливо там було два фінмони - для своїх та для чужих.
100%
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:09

  Вадимка написав:
  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.

Тоже самое.Правда сумма била чуть больше.
С Юнексом все нормально, не под колпаком он?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:23

  Proofy написав:
  Вадимка написав:
  sonechko написав:Будьте обережні! Приват блокує карти і доступ в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту, відкриту вчора онлайн.
Тоже самое.Правда сумма била чуть больше.

С Юнексом все нормально, не под колпаком он?
>>> см.здесь
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Пумб
Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?

А что изменилось? У ПУМБы финмон, вроде, расслабленнее не стал. Кто-то решился на ещё более дотошный?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 05:29

Оренда скриньок

Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 07:54

  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:06

  Alien написав:
  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.

В Києві є кращий варіант,в Одесі також,у Львові все в банку на рахунку
sens
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