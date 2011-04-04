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Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Києві є кращий варіант,в Одесі також,у Львові все в банку на рахунку