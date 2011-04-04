Alien написав:
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.