|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:47
Alien написав: Investor_K написав:
Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38733
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3732 раз.
- Подякували: 11943 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:25
Evgeny написав:
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.
Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9002
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:10
Investor_K написав: Evgeny написав:
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.
Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!
Уточніть скільки в Авалі на сьогодні на саму малу ячейку в центрі?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13963
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Пумб
Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?
А что изменилось? У ПУМБы финмон, вроде, расслабленнее не стал. Кто-то решился на ещё более дотошный?
Вони скоріш за все "дропів" переїли.
Там жеж відкриття карти через Дію.
Студенти карти відкривають і дядькам продають, а ті дядьки фродять, міскодять, та в африці покупки роблять. То шо в ПУМБі ФМ суровий - 100%
Звертались люди з залізобетонними деклараціями - кажуть рідний ПУМБ декілька перевів і каже досить.
Я здивувався, як можно провести 2-3, якщо джерел походженя на 10...
Ну і добре, товсті клієнти не заважатимуть
-
Acceptus
-
-
- Повідомлень: 1454
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:44
Evgeny написав: Alien написав: Investor_K написав:
Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
Та він і в Дніпрі не високий тий спрос
-
Acceptus
-
-
- Повідомлень: 1454
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|245269
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|50
|102640
|
|
|18
|32652
|
|