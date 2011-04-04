RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1738173917401741

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:47

  Alien написав:
  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.


В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38733
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3732 раз.
Подякували: 11943 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.


Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9002
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:10

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.


Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!

Уточніть скільки в Авалі на сьогодні на саму малу ячейку в центрі?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13963
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Пумб
Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?

А что изменилось? У ПУМБы финмон, вроде, расслабленнее не стал. Кто-то решился на ещё более дотошный?


Вони скоріш за все "дропів" переїли.
Там жеж відкриття карти через Дію.
Студенти карти відкривають і дядькам продають, а ті дядьки фродять, міскодять, та в африці покупки роблять.

То шо в ПУМБі ФМ суровий - 100%
Звертались люди з залізобетонними деклараціями - кажуть рідний ПУМБ декілька перевів і каже досить.
Я здивувався, як можно провести 2-3, якщо джерел походженя на 10...
Ну і добре, товсті клієнти не заважатимуть 8)
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 25.05.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:44

  Evgeny написав:
  Alien написав:
  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.


В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.


Та він і в Дніпрі не високий тий спрос :mrgreen:
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 25.05.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1738173917401741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Acceptus, Google Adsense [Bot], V2 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 245269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 102640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 32652
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3086)
11.08.2023 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.