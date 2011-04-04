Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли. Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
moveton написав:Пумб Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?
А что изменилось? У ПУМБы финмон, вроде, расслабленнее не стал. Кто-то решился на ещё более дотошный?
Вони скоріш за все "дропів" переїли. Там жеж відкриття карти через Дію. Студенти карти відкривають і дядькам продають, а ті дядьки фродять, міскодять, та в африці покупки роблять.
То шо в ПУМБі ФМ суровий - 100% Звертались люди з залізобетонними деклараціями - кажуть рідний ПУМБ декілька перевів і каже досить. Я здивувався, як можно провести 2-3, якщо джерел походженя на 10... Ну і добре, товсті клієнти не заважатимуть
Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?
Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.
В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли. Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
Підтверджую. Єдиний банк який мене 2 рази моніторив за 400к грн. внесених готівкою сумарно за кілька місяців. І то при другому моніторингу пояснення із зарплатою, яке було при першому моніторингу, їх не влаштовувало, довелось показувати оборот по ФОП. Решта банків (Моно, А, Сенс, Восток, Ізі..) за більші суми нічого не моніторили. Працівниця ПУМБа сама казала: Ви нам готівку не несіть, а заводьте в інші банки і переказуйте самі собі.
для тих, хто грає в гру "Бонус до депозиту" - https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... 1627908325 ---- День Незалежності України для усіх нас має особливе значення. Це символ незламності, надії та перемоги 💙💛 Напередодні свята хочемо побажати вам безкінечної сили волі та мирного неба🕊 А в подарунок — 200 грн додатково до бонусу за промокодом HJ9P1NI 🎁
🔹 Вкажіть промокод HJ9P1NI в своїй заявці до 31.08.23 🔹 Відкрийте депозит в обраному банку 🔹 Надішліть його підтвердження в період дії заявки (30 днів) 🔹 Отримайте бонус від «Мінфіну» та 200 грн протягом 32 днів