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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1738173917401741

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:47

  Alien написав:
  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.


В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.


Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:10

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий.


Вчера позвонил в свое хранилище. Свободные ячейки ВСЕХ размеров!

Уточніть скільки в Авалі на сьогодні на саму малу ячейку в центрі?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:42

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Пумб
Банк с самым злобным в Украине финмоном
разве? в 2023м тоже?

А что изменилось? У ПУМБы финмон, вроде, расслабленнее не стал. Кто-то решился на ещё более дотошный?


Вони скоріш за все "дропів" переїли.
Там жеж відкриття карти через Дію.
Студенти карти відкривають і дядькам продають, а ті дядьки фродять, міскодять, та в африці покупки роблять.

То шо в ПУМБі ФМ суровий - 100%
Звертались люди з залізобетонними деклараціями - кажуть рідний ПУМБ декілька перевів і каже досить.
Я здивувався, як можно провести 2-3, якщо джерел походженя на 10...
Ну і добре, товсті клієнти не заважатимуть 8)
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:44

  Evgeny написав:
  Alien написав:
  Investor_K написав:Наскільки наразі ця послуга затребувана?

Дивлячись ким. Босоті-голоті - вона абсолютно не потрібна. Людям яким є зберігати щось матеріальна - дуже затребувана. Питав кілька місяців тому у знайомого банкіра як зараз з завантаженістю скриньок? Відповів: "черга, люди чекають по кілька місяців поки хтось звільнить скриньку". Знову ж таки попит залежить і від регіону - певен що у Дніпрі чи Запоріжжі послуга набагато затребуваніша ніж скажімо у Луцьку чи у Рівному.


В Киеве сейчас наоборот спрос на ячейки очень низкий. Много жирных клиентов свои капиталы уже вывезли.
Проблема еще в том, что большинство банков имеют ячейки на первом этаже, мало у кого ячейки в подвале. Если будете искать, советую искать ячейку в подвальном помещении. Когда-то давно я пользовался такой в Райффайзене на улице Пирогова-7Б, как там сейчас не знаю, это было давно, но то отделение работает и сейчас.


Та він і в Дніпрі не високий тий спрос :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Acceptus написав:То шо в ПУМБі ФМ суровий - 100%
Підтверджую. Єдиний банк який мене 2 рази моніторив за 400к грн. внесених готівкою сумарно за кілька місяців. І то при другому моніторингу пояснення із зарплатою, яке було при першому моніторингу, їх не влаштовувало, довелось показувати оборот по ФОП.
Решта банків (Моно, А, Сенс, Восток, Ізі..) за більші суми нічого не моніторили.
Працівниця ПУМБа сама казала: Ви нам готівку не несіть, а заводьте в інші банки і переказуйте самі собі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:34

Re: Байки про банки і не тільки....

як я зрозумів алгоритм easy pay, з одного номеру телефону я можу поповнити різні картки лише на 5 т грн - це після нововведень

якесь дивне обмеження
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:43

  Shaman написав:як я зрозумів алгоритм easy pay, з одного номеру телефону я можу поповнити різні картки лише на 5 т грн - це після нововведень
якесь дивне обмеження
треба РНОКПП ? :? на папіровому носії з "мокрою" печаткою.

Ви ж всі - тіньовики/гемблери ,
мабуть :mrgreen:
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