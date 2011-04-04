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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:02
Є-відновлення
Це тільки для бідних? Мені пропонують надати все що можна,так як я прошу не допомогти відновити а субсидії як незаможна людина.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:01
свіжий огляд депо ставок
вниз..
Додано: Суб 19 сер, 2023 07:19
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:04
Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?
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