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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1739174017411742

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 201
Більше десяти
13%
27
Від п'яти до десяти
28%
56
В чотирьох
12%
25
В трьох
11%
23
В двох
12%
25
Користуюся одним
11%
23
В жодному
11%
22
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:02

Є-відновлення

Це тільки для бідних? Мені пропонують надати все що можна,так як я прошу не допомогти відновити а субсидії як незаможна людина.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:10

маніфест Ощаду
money_fist
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:01

свіжий огляд депо ставок
вниз..

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-160823/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 07:19

Чому центральні банки світу запроваджують цифрові валюти та навіщо це Україні
Модератор
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:04


Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28

  Investor_K написав:

Якщо пенсія 3647 грн і їх не вистачає на життя. Яка різниця?

це ж не про вас? :D
Shaman
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